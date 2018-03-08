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Aslan vites artırdı

Galatasaray, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

08 Mart 2018 Perşembe 17:05
Aslan vites artırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. Sınırlı alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, yenilenme koşusuyla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasarayFutbolAtiker Konyaspor
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