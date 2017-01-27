Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'in 18 haftasında 36 puan toplayan sarı-kırmızılı takım 3. sırada yer alırken, 21 puanı olan Akhisar Belediyespor ise averajla 13. sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Nigel de Jong ile geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçında bu sezon dördüncü kez sarı kart gören yeni transfer Ahmet Çalık, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında görev yapamayan Wesley Sneijder, yarın sahadaki yerini alabilecek.
Aslan yara sarmak istiyor
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezalıları De Jong ile Ahmet Çalık, maçta forma giyemeyecek
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'in 18 haftasında 36 puan toplayan sarı-kırmızılı takım 3. sırada yer alırken, 21 puanı olan Akhisar Belediyespor ise averajla 13. sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Nigel de Jong ile geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçında bu sezon dördüncü kez sarı kart gören yeni transfer Ahmet Çalık, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında görev yapamayan Wesley Sneijder, yarın sahadaki yerini alabilecek.