Aslan yara sarmak istiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'in 18 haftasında 36 puan toplayan sarı-kırmızılı takım 3. sırada yer alırken, 21 puanı olan Akhisar Belediyespor ise averajla 13. sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Nigel de Jong ile geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçında bu sezon dördüncü kez sarı kart gören yeni transfer Ahmet Çalık, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında görev yapamayan Wesley Sneijder, yarın sahadaki yerini alabilecek.



Arena'da 300. gole 3 var

Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında 3 gol bulması durumunda Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkaracak. Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da şu ana kadar resmi müsabakalarda 297 gol kaydetti. Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan attı.