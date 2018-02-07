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Aslan yarı finali istiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Konyaspor'u konuk edecek

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:52
Aslan yarı finali istiyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray yarınki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek. Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolGalatasaraySporÜmit ÖztürkZiraat Türkiye Kupası
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