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Aslan’ın konuğu Alanyaspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son 20 lig maçının 19'unu kazandı, birinde berabere kaldı

26 Ağustos 2018 Pazar 15:32
Aslan’ın konuğu Alanyaspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde MKE Ankaragücü ve Göztepe ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde çıktığı iki müsabakayı da yitiren Aytemiz Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takım karşısında bu sezonki ilk puanlarını almaya çalışacak. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un maçta oynayıp oynamama durumu bu akşam yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. Türk Telekom Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemdeki maçlarının 19'unu kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

8 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 28. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından oynadığı 6 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu sezon da ilk iki haftada MKE Ankaragücü ve Göztepe'yi yendi.

Alanyaspor'a puan kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip geldi. Her iki ekip ligde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçta puan kaybetmezken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da yine 3-2'lik skorlarla kazandı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAytemiz Alanyaspor
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