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Astori'nin forması emekli edildi

Fiorentina, Astori'nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı

06 Mart 2018 Salı 11:26
Astori'nin forması emekli edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, takım kaptanı Davide Astori'nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, ani bir şekilde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Astori'nin, 13 numaralı formasının emekliye ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, İtalyan futbolcunun eski takımı Cagliari'nin de aynı düzenlemeyi yaptığı kaydedildi. Astori, ligde geçen pazar günü Udinese ile oynanması gereken maç öncesinde otel odasında ölü bulunmuştu.

Astori'nin hatırasına saygı bekliyor

Fiorentina'nın yönetimi, pazar günü hayatını kaybeden futbolcuları Davide Astori'nin hatırasına saygı gösterilmesini istedi. İtalyan kulübü, Astori'nin vefatı sonrasında ortaya çıkan sözleşme haberlerinin ardından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun ani ölümüyle büyük bir şok yaşandığı ve bütün taraflardan sessizlik ve saygı beklendiği kaydedildi.

Seria A kulüplerinin dünkü toplantısına katılan İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fiorentina'nın Astori'nin sözleşmesini yenileyeceğini, maaşının da eşine ve iki yaşındaki kızına verileceğini söylemişti.

Kulüp başkanı Andrea Della Valle, yeni sözleşme için Astori ile perşembe günü yapmayı planladıkları toplantının kötü hava koşulları nedeniyle pazartesi gününe ertelendiğini ifade etmişti. Astori'nin dört yıllık sözleşme imzalaması bekleniyordu.

Astori, ligde pazar günü Udinese ile yapacakları maç öncesinde otel odasında ölü bulunmuştu. İtalyan futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Serie A'nın 27. haftasında oynanması gereken maçlar ertelenmişti.

AA

Son Güncelleme: 06.03.2018 12:28
Anahtar Kelimeler:
Andrea Della ValleDavide AstoriGiovanni MalagoSerie A
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