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Atınç Beşiktaş'ta kalıyor

Geçen sene RB Leipzig'den kiralanan Atınç Nukan için Beşiktaş, tekrar masaya oturdu. Genç oyuncuyu yeniden kiralamak için siyah-beyazlılar girişimlere başladı

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Atınç Beşiktaş'ta kalıyor
Beşiktaş Kulübü, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen genç futbolcu Atınç Nukan'ın transferi için Almanya'nın Leipzig takımı ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise birer maçta forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, bir kez gol sevinci yaşadı.
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KAPAtınç NukanBeşiktaşFutbolRB Leipzig
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