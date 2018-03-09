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Atınç yine ameliyat olacak

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklama ile Atınç'ın yeniden ameliyat olacağını söyledi

09 Mart 2018 Cuma 13:02
Atınç yine ameliyat olacak

Beşiktaş'ta sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya'da ameliyat edilen oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat edildiği dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat edilmesine karar verilmiştir." denildi. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yarın sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacağı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:10
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigSpor Toto Süper LigFutbolBeşiktaşAtınç Nukan
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