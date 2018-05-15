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Atletico'nun final yolu

Atletico Madrid, Avrupa Ligi'nde finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetlik performans ortaya koydu

15 Mayıs 2018 Salı 11:52
Atletico'nun final yolu

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, finale gelene kadar 8 maçta sadece bir kez yenildi.

Diego Simeone teknik direktörlüğündeki Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Madrid ekibi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İspanya temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü. Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Chelsea ve Karabağ'ın olduğu C Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İspanyol ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Son 32 turunda Kopenhag, son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı eleyen Atletico Madrid, çeyrek finalde Sporting Lizbon, yarı finalde de Arsenal'i geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcü Griezmann

Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu. Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridFutbolOlympique MarsilyaUEFA Avrupa Ligi
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