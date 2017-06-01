Atletico'nun transfer yasağı onaylandı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA tarafından Atletico Madrid Kulübüne verilen 2018 Ocak ayına kadar geçerli (iki dönemlik) transfer yasağı kararını onadı.



FIFA'nın verdiği karara yapılan itirazın CAS tarafından reddedilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Atletico Madrid Kulübü, transfer yasağının indirilmemesine tepki gösterdi. Kendisiyle benzer bir cezayı alan ancak daha sonra CAS tarafından cezası tek transfer dönemine indirilen ve bu yaz transfer yapma hakkı olan Real Madrid olayını isim vermeden örnek gösteren Atletico Madrid, CAS'ı "farklı muamele yapmakla" suçladı. Açıklamada, "Ayrımcı, adil olmayan ve kulübümüze telafisi olmayan zarar veren bir karar." denildi. CAS'ın onama kararının yasal süreden (31 Mayıs) bir gün sonra kendilerine iletildiğini kaydeden İspanyol kulübü, mahkemenin bu tutumunu "kulübe karşı bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.