Aubameyang'ı değil Mbappe'yi istiyorlar

Daha önceki haberlerde, Fransız kulübünün bonservis konusunda Borussia Dortmund'la 70 milyon euro karşılığında anlaştığı, Gabonlu golcüyle de el sıkıştığı belirtilmişti. Ancak bugün Alman basınında çıkan haberlere göre PSG bu transferden vagzeçti.







"Mbappe'yi PSG'de istiyorum" Paris Saint-Germain'in patronu Unai Emery, Monaco'nun golcüsü Kylian Mbappe'yi başkente gelmeye çağırdı. 18 yaşındaki milli golcü Avrupa'nın dört bir yanından neredeyse tüm devlerin ilgisini çekiyor, 120 milyon euro'luk bir bonservisle yeni takımına gideceği iddia ediliyor. Real Madrid ve Arsenal'ın transferde bir adım öndeki takımlar olduğu düşünülürken Emery oyuncunun Fransız başkentine gelmesini istediğini itiraf etti. Bilbao'da bir konferansta konuşan Sevilla'nın eski hocası şu ifadeleri kullandı: "Burada Mbappe'den bahsedildiğinde, Real ya da Barça deniyor. Ama ben PSG'denim ve şöyle diyorum: "Bir Fransız takımını temsil etmesinden daha güzel ne olabilir? Monaco'ya çok saygı duyuyorum ama bence Paris'e gelmeli. Ailesi orada. Orada bir akademide futbola başladı. Hep hislerden, tutkudan, hırstan bahsediyoruz. Doğduğun şehri temsil etmekten daha güzel ne olabilir? Tabii ki ben de tarafsız değilim. Ama Real Sociedad'la ilk maçıma çıktığımda böyle hissetmiştim. Bence Monaco'dan gitmek zorundaysa onun için Fransa 'dan, PSG'den, arasında bir bağ olan bir şehirden daha iyisi olamaz." diye konuştu.

Mbappe'nin kritik bir gol oynadığı Monaco, PSG'yi Ligue 1'in zirvesinden etmişti. Genç golcü 29 maçta 15 gol atıp 11 asist yapmıştı. Bild; yeni futbol direktörü Antero Henrique'nin Aubameyang'ı PSG için doğru isim olarak değerlendirmemesi sebebiyle bu transferin askıya alındığını yazdı. Haberde; teknik direktör Unai Emery'yle bir görüşme yapan Henrique'nin, takıma daha farklı bir "9 numara" gerektiği kanısına vardığı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Aubameyang yeniden Çin Ligi kulüplerinin radarına girdi. Ancak Çin'de değişen transfer kuralları, Gabonlu oyuncunun astronomik bir ücretle Çin'e transfer olmasını bir hayli zorlaştırdı. Yürürlüğe giren yeni kurala göre; Çin'de yabancı oyuncu alırken 5,9 milyon euro'dan fazla para ödeyen kulüpler, artık aynı miktarı altyapıya harcamak zorunda.