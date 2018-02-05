Avantaj Ümraniyespor'da

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftayı 41 puanla lider geçen Ümraniyespor'un istatistiklere göre Spor Toto Süper Lig'e çıkma şansı yüksek.

Ligde sezonun 20. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek, puanını 41'e çıkardı. Ligin son 14 sezonunda 40 ve üstü puana ilk ulaşan takımların büyük bölümünün Süper Lig'e çıkması dikkati çekti. Türkiye'nin en üst seviye futbol ligine çıkma mücadelesi veren takımlardan, son 14 sezonda 40 ve üstü puanı ilk yakalayan 17 ekibin 14'ü sezon sonunda hedefine ulaştı.

Dokuz takım şampiyon olarak çıktı

Ligde son olarak 2002-2003 sezonunda 40 puanı elde eden ilk takım olan Sivasspor, sezonu 4. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e yükselememişti. Daha sonraki sezonlarda 40 puan barajını aşan 17 ekibin 9'u şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Söz konusu bölümde 40 puan barajını ilk geçen 3 takım, sezon sonu ikinci oldu ve adını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. İki ekip ise play-off'larda mücadele ederek bir üst lige çıkma başarısı sergiledi.

Son 14 sezondaki görünüm

Spor Toto 1. Lig'in son 14 sezonunda 40 puan barajını ilk geçen takımlar ve sezon sonundaki konumları şöyle: Sezon40 puan ve üstüne ilk ulaşan takımlar Sezon sonu konumu 2003-2004 Sakaryaspor ve Manisaspor

Sakaryaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Manisaspor, ligi 4. sırada kapattı.

2004-2005 Sivasspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2005-2006 Bursaspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2006-2007 Gençlerbirliği Oftaş Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2007-2008 Antalyaspor Sezonu 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükseldi. 2008-2009 Manisaspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2009-2010 Kardemir Karabükspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2010-2011 Orduspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor

Orduspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, play-off yarı finalinde elendi.

2011-2012 Elazığspor ve Kasımpaşa

Elazığspor, sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Kasımpaşa, play-off'tan çıktı.

2012-2013 Kayseri Erciyesspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2013-2014 Ankaraspor Sezonu 4. sırada tamamladı. Play-off finalinde yenilerek, Süper Lig'e çıkamadı. 2014-2015 Kayserispor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2015-2016 Adanaspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı. 2016-2017 Evkur Yeni Malatyaspor Sezonu 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.