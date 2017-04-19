Avrupa'da 196. randevu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin rövanşında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımını konuk edecek Beşiktaş Avrupa kupaları ndaki 196. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

İç sahada başarılı performans gösteriyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında son dönemdeki iç saha performansıyla dikkati çekiyor. Son 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 16 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı. Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 8 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, evindeki 16 maçta 26 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Bu arada Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 98. iç saha maçını Olympique Lyon ile yapacak. Bu maçlarda rakiplerine 50 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Evindeki maçlarda rakip fileleri 144 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 97 gol gördü.

Fransız takımlarına sahasında kaybetmedi

Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcileriyle evinde yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş, 4 deplasman maçında ise Fransız takımlarına mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, tarihinde ilk kez eşleştiği Olympique Lyon'a deplasmanda 2-1 yenildi.

Cenk Tosun ve Quaresma gol arayacak

Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, yarın 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak. Avrupa kupalarında 7 golü bulunan ve son olarak Olympiakos ile yapılan rövanş maçında fileleri havalandırıp Mehmet Özdilek ile aynı sayıya ulaşan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Pancu'yu yakalayacak. Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda bir kez gol sevinci yaşayan Cenk, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlı formayla 11 gol atan ancak Olympique Lyon ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Ricardo Quaresma da yarın oynaması halinde atacağı gollerle 12 gollü Bobo'yu geçme fırsatı bulacak. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasından dolayı Avrupa kupalarında 3 maç oynayamayacak Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı. Takımının son 2 Avrupa kupası maçındaki golcüsü durumunda bulunan Ryan Babel ise bu sezon Avrupa kupalarında 3 golle katkı yaptı. Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca da birer kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.