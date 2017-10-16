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Avrupa'da 199. randevu

UEFA Şampiyonlar G Grubu üçüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında yaptığı 198 müsabakada, 75 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:05
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Avrupa'da 199. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü karşılaşmasında yarın Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 199. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 198 maçtan 75'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü. Son 2 sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş, 2017-2018'de üst üste oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. G Grubu ilk mücadelesinde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig ile sahasında oynadığı mücadeleyi ise 2-0 üstünlükle tamamladı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Monaco ile ilk kez

Siyah-beyazlı ekip, G Grubu'nda yer alan takımlardan Leipzig ile olduğu gibi Monaco ile de ilk kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi.

Fransa temsilcilerine 11 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 13 gol gördü.

Bu arada Monaco, Türk takımlarıyla 9. karşılaşmasını oynayacak. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşan Fransız ekibi, Galatasaray ile oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. İki takım arasındaki 1 maçta eşitlik bozulmazken, Galatasaray, rakibine 2 karşılaşmada üstünlük sağladı. Monaco ile geçen sezon karşı karşıya gelen Fenerbahçe ise evindeki mücadeleyi kazanırken, deplasmanda rakibine mağlup oldu.

Deplasmanda "Dalya" diyecek

Siyah-beyazlı ekip, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'da 99 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, yarın "Dalya" diyecek. 99 mücadelenin 23'ünü kazanan siyah-beyazlı ekip, 19 deplasman maçını berabere tamamladı. Beşiktaş, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Dış sahada 112 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 184 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2017 14:07
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiMonacoFutbolBeşiktaş
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