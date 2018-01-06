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Avrupa'da 2'de 1 yaptık

THY Avrupa Lig'inde 16. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, Barcelona Lassa mağlubiyetine rağmen liderliğini sürdürdü

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:28
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Avrupa'da 2'de 1 yaptık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, ilk yarıyı lider tamamlayan Rus temsilcisi CSKA Moskova, ikinci devreye Barcelona Lassa mağlubiyetiyle başlamasına rağmen zirvedeki yerini averajla korudu.

Lider CSKA Moskova'nın, Barcelona Lassa'ya 85-72 mağlup olduğu 16. haftada, ikinci sırada yer alan Olympiakos, AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 87-80 yenerek puanını 28'e yükseltti ve CSKA Moskova ile puanlarını eşitledi. THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 79-74 yenerek 5. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes ise Panathinaikos Superfoods'a deplasmanda 90-79 mağlup olarak son sıraya geriledi.

Sonuçlar

Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes: 90-79

Unicaja Malaga-Valencia: 83-85

Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 85-72

Fenerbahçe Doğuş-Baskonia: 79-74

Kızılyıldız MTS-Zalgiris Kaunas: 77-65

Olympiakos-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 87-80

Brose Bamberg-Khimki: 70-74

Real Madrid-Maccabi FOX: 93-81

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolFenerbahçeTHY Avrupa Ligi
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