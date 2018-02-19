Avrupa'da 203. maç

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 202 maçtan 77'sini kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 202 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 286 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 43. maç

Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 43. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 42 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 75 gol gördü.

Şenol Güneş, rekorunu 25 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 25 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 32 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde oynadığı 6 karşılaşmayı namağlup tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Avrupa kupalarındaki farklı galibiyetleri

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

Liverpool'a 8-0 yenildi

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Alman takımlarına karşı ilk galibiyetlerini Leipzig'e karşı aldı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetlerini de bu sezon Leipzig'i mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlı takım, G Grubu'nda Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı. Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 9 maçta rakiplerine 6 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Dış sahada 102. maç

Siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih mücadelesiyle Avrupa kupalarında 102. dış saha maçına çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 25'ini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 57 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 116 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 186 gol gördü.