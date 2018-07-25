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Avrupa'da 205. randevu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın B36 Torshavn'a konuk olacağı maçta, Avrupa kupalarında 205. kez mücadele edecek

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:44
Avrupa'da 205. randevu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 103. maçı

Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

Şenol Güneş, rekorunu 27 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFutbolBeşiktaşB36 Torshavn2. ön Eleme Turu
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