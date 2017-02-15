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Avrupa'da 215. sınav

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında Avrupa kupalarında 215. sınavını verecek

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:51
Avrupa'da 215. sınav

Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçıyla Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Avrupa kupalarındaki 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 269 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 318 gol gördü.

Deplasmanda 60 yenilgi
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda gösterdiği kötü performansla dikkati çekiyor. Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı 108 maçın 60'ını kaybeden sarı-lacivertli ekip, 26'sından galibiyet, 22'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 112 gol atarken, kalesinde 202 gol gördü.

Rus takımlarıyla 7. randevu
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 4. kez eşleşti. Bugüne dek Rus takımlarıyla 6 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rus takımlarına 10 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli takım, dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet alamadı. Krasnodar ise daha önce Türk takımlarıyla karşı karşıya gelmedi.

Son Güncelleme: 15.02.2017 16:59
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSon 32 TuruKrasnodarFutbolFenerbahçe
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