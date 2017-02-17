Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Avrupa'da en iyi üçüncü sezonumuz

Avrupa kupalarında yoluna 3 takımla devam eden Türkiye, ülke puanı değerlendirmesinde tarihinin en iyi üçüncü sezonunu geçiriyor

17 Şubat 2017 Cuma 16:54
Avrupa'da en iyi üçüncü sezonumuz

Bu sezon 5 takımla başladığı Avrupa kupaları mücadelesini 3 ekiple sürdüren Türkiye, şu ana kadar bu kulvarda 7,9 puan topladı. Türk ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de kazandıkları başarılarla Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti.

En fazla puan 2012-2013'te
Türkiye, ülke puanı değerlendirmesinde en fazla puanı 2012-2013 sezonunda elde etti. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlardan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'nde yarı final oynaması, Türkiye'nin bu kulvardaki en başarılı sezonu oldu. Söz konusu sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla boy gösteren Türkiye, 10,2 puan topladı.

Ülke puanı hesaplaması
UEFA'nın ülke puanı hesaplaması, kupalara katılan takımların sezon boyunca topladığı puanların, o ülkeden Avrupa kupalarına katılan ekiplerin sayısına bölünmesiyle yapılıyor.
Son Güncelleme: 17.02.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
Ülke PuanıAvrupa KupalarıFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim