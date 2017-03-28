Avrupa'da gelirde altıncıyız

Piyasa değeri her geçen sene yükselen Süper Lig, Avrupa’nın da en büyük 6. ligi konumunda. Süper Lig’deki 18 takımın toplam piyasa değeri 888 milyon 550 bin Euro’ya ulaşırken, bu rakam Avrupa’nın birçok ülkesinin üzerinde yer aldı. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en değerli ligi olan Süper Lig; Portekiz, Hollanda, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktı. Ligin piyasa değeri en yüksek takımı 142 milyon 550 bin Euro’yla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlileri 125 milyon 500 bin Euro’yla Beşiktaş, 100 milyon 100 bin Euro’yla da Galatasaray takip etti. Piyasa değeri bakımından en altta yer alan takım ise 18 milyon 700 bin Euro’yla Adanaspor oldu.
En değerlisi Premier Lig
Futbolun Beşiği olarak adlandırılan İngiltere, piyasa değeri anlamında rakiplerinin açık ara önünde bulunuyor. İngiltere Premier Lig’in piyasa değeri 4 milyar 910 milyon Euro. Premier Lig’i, 3 milyar 620 milyon Euro’yla İspanya La Liga takip ediyor. İki lig arasındaki toplam piyasa farkı 1 milyar 290 milyon Euro. Bu rakam Süper Lig’in değerinden 400 milyon Euro daha fazla. La Liga’nın ardından İtalya Serie A geliyor. Juventus’un başı çektiği ligin toplam değeri 2 milyar 790 milyon Euro. İtalya Serie A ile Almanya Bundesliga arasında 160 milyon Euro’luk bir fark bulunuyor. Bundesliga’nın değeri 2 milyar 630 milyon Euro. Özellikle Paris Saint Germain’in yatırımlarıyla piyasa değeri yükselen Fransa Ligue 1’in değeri de 1 milyar 750 milyon Euro’ya ulaşmış durumda. Bu 5 büyük ligin ardından en pahalı lig olarak da 888 milyon 550 bin Euro’yla Süper Lig dikkat çekiyor.
En pahalı takımlar İspanya’dan
Avrupa’nın en büyük ligi olarak İngiltere Premier Lig öne çıksa da, en pahalı takımlar İspanya’da bulunuyor. Kadrosunda 24 futbolcu bulunan Real Madrid’in toplam piyasa değeri 766 milyon 800 bin Euro. Arda Turan’ın da formasını giydiği 22 kişilik kadrolu Barcelona’nın piyasa değeri ise 753 milyon 500 bin Euro. Piyasa değeri en düşük olan liglere baktığımızda ise ilk sırayı İrlanda Cumhuriyeti alıyor. 12 takımlı ligin toplam değeri 10 milyon 200 bin Euro. Avrupa’nın en düşük değerli ekibi ise yine İrlanda Cumhuriyeti Ligi’nden Bohemians. Bu takımın toplam değeri 250 bin Euro.
Avrupa liglerinin piyasa değerleri ve en pahalı takımlarının listesi şu şekilde:
Premier Lig: 4.91 milyar Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Manchester City: 525.25 milyon Euro
Chelsea: 515 milyon Euro
Arsenal: 492 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Burnley 85 milyon Euro
İspanya La Liga: 3.62 milyar Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Real Madrid: 766.8 milyon Euro
Barcelona: 753.50 milyon Euro
Atletico Madrid: 497.50 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Osasuna: 37 milyon Euro
İtalya Serie A: 2.79 milyar Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Juventus: 447.80 milyon Euro
Napoli: 324.75 milyon Euro
İnter: 316.5 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Crotone: 24.55 milyon Euro
Almanya Bundesliga: 2.63 milyar Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Bayern Münih: 566.15 milyon Euro
B.Dortmund: 376.35 milyon Euro
B.Leverkusen: 273.95 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Darmstadt: 22.5 milyon Euro
Fransa Ligue 1: 1.75 milyar Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Paris SG: 463.9 milyon Euro
Lyon: 200.80 milyon Euro
Monaco: 197.80 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Dijon: 21.93 milyon Euro
Türkiye Süper Lig: 888.55 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Fenerbahçe: 142.55 milyon Euro
Beşiktaş: 125.5 milyon Euro
Galatasaray 100.1 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Adanaspor: 18.7 milyon Euro
Portekiz Ligi: 862.40 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Benfica: 203.60 milyon Euro
Porto: 179.75 milyon Euro
Sporting Lizbon: 168.75 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Tondela: 10.18 milyon Euro
Rusya Ligi: 698.25 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Zenit: 106.80 milyon Euro
Spartak Moskova: 93.30 milyon Euro
CSKA Moskova: 82 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Tomsk: 3.45 milyon Euro
Hollanda Ligi: 648.80 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
PSV Eindhoven: 113.20 milyon Euro
Ajax: 103.93 milyon Euro
Feyenoord: 91.75 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Go Ahead Eagles: 9.70 milyon Euro
Belçika Ligi: 521 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Anderlecht: 89.30 milyon Euro
Club Brugge: 71.45 milyon Euro
Gent: 54.35 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Westerlo: 11.88 milyon Euro
Ukrayna Ligi: 276.08 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Shakhtar Donetsk: 107.30 milyon Euro
Dinamo Kiev: 77.15 milyon Euro
Zorya: 16 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Volyn Lutsk: 5.40 milyon Euro
Yunanistan Ligi: 255.93 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Olympiakos: 44.65 milyon Euro
PAOK: 39.25 milyon Euro
Panathinaikos: 29.30 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Veria: 7.03 milyon Euro
İsviçre Ligi: 214.13 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Basel: 51.40 milyon Euro
Young Boys: 34.15 milyon Euro
Grasshoppers: 24.15 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Vaduz: 9.95 milyon Euro
Hırvatistan Ligi: 170.28 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Dinamo Zagreb: 60 milyon Euro
Rijeka: 27.10 milyon Euro
H.Split: 24.10 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Cibalia: 5.15 milyon Euro
Çek Cum. Ligi: 165.55 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Sparta Prag: 30.88 milyon Euro
V.Plzen: 23.15 milyon Euro
Slavia Prag: 19.18 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Jihlava: 5.05 milyon Euro
Polonya Ligi: 156.70 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
L.Varşova: 32.30 milyon Euro
L.Gdansk: 15.15 milyon Euro
Lech Poznan: 13.70 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
A.Gdynia: 5.55 milyon Euro
Avusturya Ligi: 148.85 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Salzburg: 36.05 milyon Euro
Rapid Vienna: 25.80 milyon Euro
Austria Vienna: 18.90 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
St.Pölten: 7.05 milyon Euro
İskoçya Ligi: 144.10 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Celtic: 57.20 milyon Euro
Glasgow Rangers: 13.95 milyon Euro
Hearts: 11.20 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Dundee: 5.90 milyon Euro
Danimarka Ligi: 143 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Kopenhag: 31.7 milyon Euro
Brondby: 16.35 milyon Euro
Midtjlland: 11.6 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Horsens: 6.13 milyon Euro
Romanya Ligi: 135.05 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Steaua Bükreş: 19.40 milyon Euro
Viitorul: 15.83 milyon Euro
Astra Giurgiu: 15.25 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Pandurii: 3.48 milyon Euro
İsveç Ligi: 134.23 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Malmö: 18.48 milyon Euro
Göteborg: 13.43 milyon Euro
Norrkoping: 10.55 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Halmstad: 3.78 milyon Euro
Norveç Ligi: 115.03 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Rosenborg: 17.50 milyon Euro
Stromgodset: 10 milyon Euro
Odds: 9.30 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Sandefjord: 3.10 milyon Euro
Macaristan Ligi: 85.35 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Videoton: 11.68 milyon Euro
Ferencvaros: 11.23 milyon Euro
Debreceni: 9.38 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Peksi: 4.68 milyon Euro
Finlandiya Ligi: 30.83 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Helsinki: 5.23 milyon Euro
Seinajoki: 3.55 milyon Euro
Kuopion: 3.08 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Jyvaskyla: 825 bin Euro
İzlanda Ligi: 18.15 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
Hafnarfjordur: 2.55 milyon Euro
Stjarnan: 2.13 milyon Euro
Reykjavik: 1.73 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Vikingur: 800 bin Euro
İrlanda Cum. Ligi: 10.20 milyon Euro
Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
St.Patricks: 1.68 milyon Euro
Dundalk: 1.18 milyon Euro
Drogheda: 1.10 milyon Euro
Piyasa değeri en düşük olan takım
Bohemians: 250 bin Euro