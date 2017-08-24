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Avrupa'da rakipler belli oluyor

Türk takımlarından Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un mücadele ettiği organizasyonun grup aşaması kuraları, yarın çekilecek

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Avrupa'da rakipler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, yarın belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen Medipol Başakşehir, kurada Türkiye'yi temsil eden takımlar olacak. Fenerbahçe ise play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon temsilcisi Vardar'ı elemesi halinde kura çekimine katılmaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.
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FutbolUEFA Avrupa Ligi Grup KuralarıMedipol BaşakşehirAtiker Konyaspor
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