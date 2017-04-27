Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu Serdar Gürler, Avrupa'nın 5 büyük liginde takımlarının attığı gollerin çoğunda imzası bulunan futbolcular arasında yer alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çeken ve 27 Mart'ta Moldova ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giyen Serdar, takımına yaptığı gol katkısı bakımından Avrupa'daki isimlerle yarışıyor. Gençlerbirliği'nin 28 golünün 13'ünü atan Serdar'ın, gollerinin, takımının gol sayısına oranı yüzde 46,4 oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu değerlendirmeye göre İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki futbolcular arasında ilk 5'e girdi.
Avrupa'daki golcülerle yarışıyor
Kaydettiği gollerin, Gençlerbirliği'nin gol sayısına oranı yüzde 46,4 olan Serdar Gürler, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligindeki futbolcular arasında ilk 5'e girdi
27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
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Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu Serdar Gürler, Avrupa'nın 5 büyük liginde takımlarının attığı gollerin çoğunda imzası bulunan futbolcular arasında yer alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çeken ve 27 Mart'ta Moldova ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giyen Serdar, takımına yaptığı gol katkısı bakımından Avrupa'daki isimlerle yarışıyor. Gençlerbirliği'nin 28 golünün 13'ünü atan Serdar'ın, gollerinin, takımının gol sayısına oranı yüzde 46,4 oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu değerlendirmeye göre İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki futbolcular arasında ilk 5'e girdi.