Avrupa'daki golcülerle yarışıyor

Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu Serdar Gürler, Avrupa'nın 5 büyük liginde takımlarının attığı gollerin çoğunda imzası bulunan futbolcular arasında yer alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çeken ve 27 Mart'ta Moldova ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giyen Serdar, takımına yaptığı gol katkısı bakımından Avrupa'daki isimlerle yarışıyor. Gençlerbirliği'nin 28 golünün 13'ünü atan Serdar'ın, gollerinin, takımının gol sayısına oranı yüzde 46,4 oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu değerlendirmeye göre İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki futbolcular arasında ilk 5'e girdi.



Defoe, Sunderland'i tek başına sırtlıyor

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sunderland'in 34 yaşındaki forvet oyuncusu Jermain Defoe, 26 golü bulunan takımına, 14 gollük katkıda bulundu. Bu sezonki performansı sayesinde 4 yıl sonra İngiltere Milli Takımı'na çağrılan Defoe, kulübünde gollerin yüzde 53,8'ini atarak listenin zirvesine yerleşti. Bundesliga ekiplerinden Köln'ün Fransız oyuncusu Anthony Modeste, 43 golün 23'ünü attı ve yüzde 53,5'lik katkısıyla 2. sırayı aldı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'in gol kralı olan Mario Gomez ise Wolfsburg'un 30 golünün 14'ünü kaydetti. Gomez, yüzde 46,7'lik oranla 3. sırada bulunuyor.