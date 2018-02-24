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Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti

Galatasaray'da son haftalardaki etkili mücadelesiyle dikkati çeken Garry Rodrigues, skora yaptığı katkıyla takımının en önemli kozlarından biri haline geldi

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:00
Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti

Galatasarayfutbolcu Garry Rodrigues, son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın PAOK ekibinden transfer ettiği 27 yaşındaki hücum oyuncusu, takımının önemli kozlarından biri haline geldi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın da formasını giyen Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'de son maçlarda sarı-kırmızılıların skor yüküne önemli katkıda bulundu. Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 22 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Rodrigues, ayrıca takımının bulduğu çok sayıda golün de hazırlayıcısı oldu.

Fatih Terim ile performansı arttı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra Garry Rodrigues'in performansındaki artış dikkati çekiyor. Eski teknik direktör Igor Tudor döneminde çıktığı 15 maçta sadece bir gol atabilen Rodrigues, Terim yönetiminde ise 7 müsabakada 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Igor Tudor'un görev süresinin son döneminde ilk 11'deki yerini kaybeden Rodrigues, Terim dönemindeki 7 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alarak, vazgeçilmez oyunculardan biri oldu. arry Rodrigues, söz konusu 7 müsabakanın 5'inde 90 dakika görev yaptı.

Bruma'yı aratmıyor

Rodrigues, son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın sezon başında Almanya'nın Leipzig takımına sattığı Armindo Bruma'yı aratmadı. Bruma ile aynı mevkide görev yapan Rodrigues, yakaladığı çıkışla özellikle geçen sezonun ilk haftalarında gol yollarında etkili bir görüntü sergileyen Portekizli futbolcunun yokluğunu hissettirmedi. Kanatlardaki etkinliğiyle ön plana çıkan Rodrigues, Bruma'nın ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı takımda bu mevki için oluşan soru işaretlerini de giderdi.

Önemli kulüplerin ilgi alanına girdi

Garry Rodrigues, sergilediği performansla Avrupa'da önemli kulüplerin ilgi alanına girdi. Bazı kulüp temsilcilerinin, Rodrigues'in performansını görmek için Galatasaray'ın son haftalardaki maçlarını takip ettiği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 24.02.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGarry RodriguesGalatasarayFutbol
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