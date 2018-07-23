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Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda B36 Torshavn takımını elemesi halinde üst turda LASK-Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Medipol Başakşehir, gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş ise 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolMedipol BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi
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