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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde yarın Ajax-Olympique Lyon ve 4 Mayıs Perşembe günü Celta Vigo-Manchester United maçları oynanacak

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Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, Hollanda'nın Ajax ekibi, Fransa'nın Olympique Lyon takımını yarın TSİ 19.45'te konuk edecek. Diğer yarı final maçında ise İspanyol ekibi Celta Vigo, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile 4 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.05'te karşılaşacak. Finalistler, 11 Mayıs'taki rövanş müsabakaları sonunda belli olacak. Final maçına, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena ev sahipliği yapacak.
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