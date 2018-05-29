Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104719
ALTIN
189.514
DOLAR
4.5451
STERLİN
6.0385
EURO
5.2645

"Avrupa Ligi yapımızı bozdu"

Konyasporlu oyuncu Bourabia, "Sergen hocamızın gelişi takımımızın üzerinde bir şok etkisi oluşturdu" şeklinde konuştu

29 Mayıs 2018 Salı 14:50
"Avrupa Ligi yapımızı bozdu"

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin şok etkisi meydana getirdiğini ve bu durumun oyuncuların kazanma hırsı ile birleşerek takımı şahlandırdığını kaydetti.

Bourabia, kulubün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon içerisinde üç kulvarda birden mücadele etmelerinin ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nin takım yapılarını bozduğunu belirtti. Sezonun son haftalarında ortaya koydukları mücadele karşılığında ligde kaldıklarını ifade eden Bourabia, "Duygularımızın çeşitli ve zengin olduğu bir sezon yaşadık. Süper Kupayı kazandığımız zamana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi yapmıştık. Sezon başında da hedeflerimiz vardı ve bunları çok iyi biliyorduk. Bazı zorlukları yaşayarak sezona başladık." ifadelerini kullandı.

Sezon başının kendilerinin istediği gibi geçmediğini vurgulayan Bourabia, şunları kaydetti: "UEFA Avrupa Ligi’ne biraz daha fazla odaklanmıştık. Herkes bu konuda heyecanlıydı ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak istiyordu. Çok iyi savaştık, iyi işler yaptık. Açıkçası daha iyisini de yapabilirdik. UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığımız maçlarda zihinsel ve fiziksel olarak gerçekten çok yıprandık. Bu durum bizi zor bir duruma soktu ve sezonun ortasında ligde kendimizi kötü bir pozisyonda bulduk. Sergen hocamızın gelişi takımımızın üzerinde bir şok etkisi oluşturdu. Bu durum oyuncularımızın gösterdiği mücadele ve kazanma hırsı, çalışanlarımızın göstermiş olduğu efor ile takımımız bir anda canlandı. Sergen hoca bizi şahlandırdı. En sonunda da emeklerimizin karşılığını alarak ligde kalmayı garantilemiş olduk."

Spor Toto Süper Lig'de kendileri için en kritik öneme sahip karşılaşmanın ise Kayserispor maçı olduğunu anlatan Bourabia, "Çünkü gerçek anlamda bir kırılma noktası niteliğindeydi. Alacağımız galibiyet bize hedefimize ulaştırma anlamında büyük bir adım attıracaktı. 1-0 öndeydik. Kırımızı kart ile oyun dışı kaldım ama maçı uzatmalarda bulduğumuz golle 2-0 kazanmıştık. Bu da bize ligde kalma adına büyük bir avantaj getirmişti." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolMehdi BourabiaSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamer Tuna, Sivas yolunda
Tamer Tuna, Sivas yolunda
"F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ceza alacağız"
"F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ceza alacağız"
Teknik direktör açıklanıyor
Teknik direktör açıklanıyor
Efsane başkan adaylığını açıkladı
Efsane başkan adaylığını açıkladı
Ramos'a tepki imzaya dönüştü
Ramos'a tepki imzaya dönüştü
Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı
Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı
Wenger Bodrum’da tatilde
Wenger Bodrum’da tatilde
Bursa, 3 yıllığına Aybaba'ya emanet
Bursa, 3 yıllığına Aybaba'ya emanet
Taraftar, tribüne geri döndü
Taraftar, tribüne geri döndü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim