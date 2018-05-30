"Avrupa'nın devlerinden eksiği yok"

Galatasaray kariyerine hayal edemeyeceği bir başlangıç yaptını söyleyen Gomis, "30 milyondan fazla Galatasaray taraftarının tutkusunu arkamda hissettiğim için şanşlıydım. Böyle güzel bir hikayeyi tek başıma yazamazdım" ifadeleriyle sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti...

Transferinin ardından havalimanına indiğinde çılgın bir ortamın içine düştüğünü belirten deneyimli golcü, "Ailemden aldığım eğitim gereği bana yapılan karşılamaya büyük bir saygı duydum ve bunun karşılığını vermek için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı...

Galatasaray'a sadece maddi sebepler yüzünden geldiği şeklinde yapılan yorumların yanlış olduğunu belirten Fransız santrfor, "buraya gelmeden evvel Marsilya'da geçirdiğim sezonu unutuyorsunuz... Kulüp o dönem finansal sıkıntı içinde olmasına rağmen son ana kadar onların vereceği kararı bekledim. Babamın vefatından sonra da Fransa'da kalmam için bir zorunluluk yoktu... Galatasaray'da oynamayı kendime bir meydan okuma olarak gördüm ve ilk sezonun ardından bu kararımdan dolayı fazlasıyla mutluyum" diyerek, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye geldiğinin altını çizdi...

Galatasaray'daki hedeflerinin henüz bitmediğini söyleyen Gomis, "Şu anda tatildeyim. Sonrasında kulüp yetkilileri ile bir araya geleceğim ve neler yapacağımızı konuşacağız. Avrupa'nın beş büyük liginde yeniden oynamak benim için öncelik değil. Türkiye Ligi'nde olmaktan dolayı memnunum. Avrupa'nın dev kulüplerinden eksiği olmayan harika bir kulüpteyim. Türkiye ligi'nin son dönemde büyük bir yükseliş içinde olduğunu söyleyebilirim... Gittikçe daha çekici bir hale geliyor ve harika oyuncuları sayısı artıyor. Türkiye'ye gelmek için beni arayan oyuncuların sayısını bilseniz şaşırırdınız" sözleriyle türkiye'de fazlasıyla memnun olduğunu dile getirdi...