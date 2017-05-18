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Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Twente formasıyla Eredivisie'de attığı nefis gollerle rakiplerin nefesini kesen Enes şimdi Avrupa'nın bir üst basamağındaki takımların radarında

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Avrupa'nın devlerini peşine taktı

BeINSPORTS'un haberine göre bonservisi Manchester City'de bulunan milli yıldızımız Enes Ünal için Avrupa'nın büyük ekipleri sıraya dizilmiş durumda.

Porto, Benfica, Schalke ve Lille gibi önemli ekipler 2016-17 sezonunda Twente formasıyla Hollanda'nın altını üstüne getiren Enes için yarışıyor. Son olarak Avrupa'nın genç yeteneklerini toplayıp oynadığı iyi futbol, yaşadığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final yürüyüşüyle dikkat çeken Monaco da yarışa katıldı. Henüz İngiltere'de çalışma izni alamayan Enes'in geleceğini ise Manchester City'nin kararı belirleyecek.
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