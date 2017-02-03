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"Avrupa'ya açılan en kolay kapı"

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, "Türkiye Kupası, Avrupa'ya açılan en kolay kapı ve bu sene bu kapıdan geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu

03 Şubat 2017 Cuma 13:04
"Avrupa'ya açılan en kolay kapı"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile mücadele edecek Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, kupanın Avrupa mücadelesi için en kısa yol olduğunu ve bu sene bu heyecanı yaşamak istediklerini söyledi.

Ferah, yaptığı açıklamada, rakipleri Şanlıurfaspor'un, iki Süper Lig ekibinin bulunduğu gruptan lider çıkmayı başardığını hatırlattı. Zor bir mücadelenin kendilerini beklediğine değinen Ferah, "Amacımız Şanlıurfaspor deplasmanında turu geçmek ama kolay olmayacağını biliyoruz. Rakibimiz son derece iyi işler yapmış ve bunu bizim maçta da sürdürmek isteyeceklerdir. Sahada iyi mücadele edip sabırla istediğimizi almak için çalışacağız." dedi. Türkiye Kupası'nda bir önceki sezon, kupayı müzesine götüren Galatasaray'a yarı finalde elendiklerini anımsatan Ferah, şu ifadeleri kullandı: "Rize'ye Avrupa heyecanı yaşatmak istiyoruz. Bunu geçtiğimiz sezon yarı finalde elenerek elimizden kaçırdık. Bu sezon artık sonuna kadar taşımak için çaba göstereceğiz. Türkiye Kupası, Avrupa'ya açılan en kolay kapı ve bu sene bu kapıdan geçmek istiyoruz. Bu bilinçle kupada mücadele içerisindeyiz." Ferah, kart cezalısı Saadane'nin yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Süleyman Koç'un tedbir amacıyla Şanlıurfa'ya götürülmediğini sözlerine ekledi.
Anahtar Kelimeler:
FutbolZiraat Türkiye KupasıÇaykur RizesporAykut Ferah
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