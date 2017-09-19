Avrupa'ya gitmekten çekinmiyorlar

Süper Lig'de yabancı sınırlamasının daha esnek hale getirilmesinin de etkisiyle son yıllarda yurt dışında görev yapan milli futbolcuların sayısında artış yaşandı.

Arda Turan, Emre Çolak, Emre Mor, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Gökdeniz Karadeniz, Ömer Toprak ve Nuri Şahin başta olmak üzere Avrupa'da top koşturan birçok milli futbolcunun yanı sıra sezon öncesi Cengiz Ünder, Semih Kaya, Cenk Gönen, Salih Uçan gibi isimler de Türkiye'den ayrılarak kariyerlerini yurt dışında sürdürme kararı aldı.

İki milli futbolcu İtalya'nın yolunu tuttu

Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, sezon öncesi İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) yolunu tutan milli futbolcular oldu. Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu ve Medipol Başakşehir'den Roma'ya geçiş yapan Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da forma giyen milli futbolcular olarak göze çarpıyor.

Hakan Çalhanoğlu, 6 maça çıktığı Milan'da bir gol, 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Cengiz Ünder ise Roma ile 2 maça çıktı.

Kariyerinde iki sezon Roma'da forma giyen Salih Uçan ise sezon öncesinde bu kez İsviçre'nin yolunu tutarak Sion'a imza attı. Salih, bu sezon Sion formasıyla 2 maçta oynadı.

Çekya'da Semih Kaya ve Halil Altıntop

Sezon öncesi iki milli futbolcu Çekya'ya transfer oldu. Galatasaray'dan ayrılarak Sparta Prag'a giden Semih, bu sezon yeni takımında 2 kez sahaya çıktı. Yıllarca Almanya'da top koşturan Halil Altıntop ise Slavia Prag ile anlaştı. Halil, şu ana kadar Slavia Prag'da 5 maçta bir gol kaydetti.

Öte yandan Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorisinde görev alan Bilal Başacıkoğlu ise Hollanda'da Feyenoord'un formasını terletiyor.

Premier Lig'deki Türk asıllı futbolcular

İngiltere Premier Lig'de Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve Emre Can, takımlarının önemli kozları olarak ön plana çıkıyor. Bu sezon Liverpool'da 7 maça çıkan Emre Can, ikişer gol ve asistlik performans ortaya koydu. Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mesut Özil ise Arsenal'da 4 maça çıktı.