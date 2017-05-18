Avrupa yolunda galibiyet lazım

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Arena'daki kötü gidişatını da durdurmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, Trabzon'da 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da ilk 4 maçında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, ilerleyen haftalarda bu performansını sürdüremeyerek düşüşe geçti. İlk 4 maçında gol dahi yemeyen, daha sonra Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayarak 8 puan yitirdi. Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında Medical Park Arena'da 3 maç sonra kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda kayıpsız devam etmeye çalışacak.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştiriyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirilen bordo-mavili takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Karadeniz ekibinde, Matus Bero, Aytaç Kara, Mustafa Akbaş, Hugo Rodallega ve Ogenyi Onazi ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.Trabzonspor'da geçen hafta kart cezası nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen savunma oyuncusu Uğur Demirok takıma dönüyor. Bordo-mavili takımın 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 golle bu sezon en golcü oyuncusu olan Uğur Demirok'un Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.