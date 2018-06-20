Ay, transfer planlarını anlattı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, teknik direktör Samet Aybaba'nın yeşil-beyazlı ekipte daha önce de görev yaptığını hatırlatarak, "Samet hoca bizde görev yaptığı ilk dönemde kadroyu kurmuştu ve 2010 yılında şampiyon olmuştuk. Allah inşallah o günleri tekrar gösterir." dedi.

Ay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor'un başarısı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Görevini bırakan futbol direktörü Mustafa Er hakkında çeşitli senaryolar yazıldığını dile getiren Ay, şöyle konuştu: "Daha önce de söyledim, Mustafa hoca bizim projemiz ve değerimizdir. Biz kendisini alacağı karar konusunda kulüp olarak yönlendirmedik, zorlamadık. Kendi kararıydı ve hatta ben İngiltere'ye eğitim almak üzere gitmesini çok istemiştim. Kendisi futbol direktörlüğünü seçti. Mustafa hoca, son derece dürüst ve namuslu bir insandır. Konu transfer olunca öyle iğrenç iftiralar, o denli yalan yanlış suçlamalar ortaya atılıyor ki o da şu çarkın içinde doğal olarak bulunmak istemedi. Dürüst insanların en büyük sermayesi onurdur ve onlar da bu dedikodu ve çamur atma düzeninin içinde olmak istemez. Mustafa hocanın 'Ben bu işte yokum.' demesini de anlamak lazım. Kendisini ikna edemedim. Öyle şeyler söylendi ki konuyla alakalı, Samet hoca istememiş güya, külliyen yalan. Ben istiyorsam, yönetimim istiyorsa Samet hoca da ister. Bu kulübün patronu benim, Samet hoca da saha içinin patronudur. Mustafa hocaya bu kapı asla kapanmaz. Mustafa hoca bizim değerlerimizden biridir."

"İnşallah bu sene başarılı oluruz"

Bir basın mensubunun, "Samet Aybaba, Mustafa Er'in yerine getirilse daha doğru olmaz mıydı?" sorusuna Ay, şu cevabı verdi: "Trabzonspor maçından sonra görüştüm. Bizim için hoca çok önemli. Geçen sene Le Guen gibi marka bir hoca getirdik. Ancak uyum olmadı. Sekiz hafta arkasında durdum. 2010 yılı öncesi gelmiş bir Samet hocamız var. Gençlere verdiği önem ortada. Bunu değerlendirdik. Sivas'ta çok düşük bütçelerle ortaya koyduğu geçen seneki başarısını dikkate aldık. Hocayı kaçırmak istemedik. Tabii ki futbol direktörü öncelik olmalıydı ama olmadı. Mustafa hoca ile bu yola çıktık ama olmadı. Maalesef 2+2'nin 4 etmediği tek yer futbol camiası. İnşallah bu sene başarılı oluruz. Samet hoca, bizde görev yaptığı ilk dönemde kadroyu kurmuştu ve 2010 yılında şampiyon olmuştuk. Allah inşallah o günleri tekrar gösterir. Hedefimiz şampiyonluk değil ama başarılı olmak."

Ay, "Mustafa Er ve Hüseyin Gedik'in ayrılması transferi sekteye uğratacak mı?" sorusunu ise "Hocamız, orta saha, kanat ve forvet olmak üzere 4 futbolcu istedi. Gidecek futbolculara da bağlı bu. Geçen seneki yanlışları bir daha yapmak istemiyorum. Yeni transfer, maliyet demek. Aşağı yukarı isimler belli. Bifouma ile de ilgileniyorduk. Ancak Ankaragücü'ne imza attı. Kardeş kulübümüze de hayırlı olsun. Badji'yi biliyorsunuz. Forvet var, 2-3 isim var. Onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem Mustafa hocanın izlediği hem de Ilgaz Çınar tarafından sunulan ve Samet hocanın verdiği isimlerle ilgili çalışmalarımız var. Temmuza kadar bir ya da ikisini bitiririz diye umuyorum." şeklinde yanıtladı.

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulunan Ay, "Samet hoca gelecek hafta burada olacak, tekrar oturup görüşeceğiz. Çalışmak istemediğini söylediği bazı isimleri değerlendireceğiz. Bize de maliyetli futbolcular, inşallah üstesinden geliriz. Almak çok kolay ama satmak daha zor. Dünya Kupası'nda 3 futbolcumuz var. Onlarla ilgili de gelişme olabilir. İnşallah değerlerini bulurlar, satarız. Futbol direktörü ile ilgili de çalışmamız var. Hemen olsun, bugün olsun diye gitmek istemiyorum. Zor bir seçim çünkü. Mustafa hocanın gitmesine en fazla üzülenlerden biri benim. İki alternatif var. Ya daha önce bu işi yapmış tecrübeli ya da futbolu, lisanı bilen eski futbolcularımızdan biri olabilir." diye konuştu.

"Bir an evvel kaynak bulmamız lazım"

Ali Ay, kulübün şu an en büyük probleminin mali tablo olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Arkadaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Valimiz ve Belediye Başkanımız ile konuştuk. Seçimden sonra oturup elimizdeki projeleri değerlendireceğiz. En fazla ihtiyacımız olan kişiler Valimiz ve Belediye Başkanımız. Kombinelerimiz satışa çıkacak. Oradan çok büyük gelir beklentisi içinde değiliz. Sponsorluk, forma reklam sponsorluğu çalışmalarımız var. Daha fazla gelir nasıl elde ederiz onun için uğraşıyoruz. Gelecek sene 270 milyon lira ödememiz var. Futbola ayrılan bütçe 100-110 milyon lira. Bunun için bir an evvel kaynak bulmamız lazım. İlave kaynak bulmamız lazım ki bu işi götürelim."

İyi bir teklif gelmesi halinde bazı oyuncuların gönderilebileceğini ifade eden Ay, "Şu an oyuncular için gelen teklif yok. Menajerleriyle görüşüldü. Onlar da çalışma yapıyor. Okan Kocuk ve Muhammed gibi iki iyi kalecimiz var. Milli kalecimiz Harun ile Türkiye'nin en iyilerinden üçüne sahibiz. İyi teklif gelirse gönderebiliriz. Teklifin ne olacağı önemli." şeklinde görüş belirtti.