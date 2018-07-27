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Aybaba kadroyu belirledi

Bursaspor'da yeni sezon kadrosu belli olmaya başladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:04
Aybaba kadroyu belirledi

Bursaspor'da yeni sezon öncesi gerçekleştirilen Afyonkarasihar kampının ikinci etabı da tamamlandı.

Teknik direktör Samet Aybaba, kampın ardından yeni sezonda takımda düşündüğü oyuncularla ilgili kararını yönetim kuruluyla paylaştı. Deneyimli teknik adam, yönetim kuruluna sunduğu raporda genç oyunculardan Burak Kapacak, Muhammed Emir Sarıkaya ve Furkan Emre Ünver'in yeni sezonda A takımda devam etmelerini, Gürkan Sefil, Berat Jonathan Ustabaşı, Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Ozancan Kökçü'nün başka takımlara kiralık verilmesini, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin ve Çağrı Yasak'ın da yeniden altyapıya gönderilmelerini istedi.

Yeşil-beyazlılarda Afyonkarahisar kampının ardından teknik direktör Samet Aybaba'nın 3 gün izin verdiği oyuncular, 30 Temmuz'da Özlüce Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporFutbolBursasporBursa
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