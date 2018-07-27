Ayew'in tek temennisi şampiyonluk

Fenerbahçe, Ganalı milli futbolcu Andre Ayew ile resmi sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship ekibi Swansea City'den satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanan 28 yaşındaki oyuncu için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende, kulübün sportif direktörü Damien Comolli de yer aldı. Andre Ayew, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin ilgisinin ilk andan itibaren kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni bir çağa girdiğini belirten Ayew, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu önceden biliyordum. Bana çok önemli bir proje sunuldu. Taraftarların çok büyük beklentisi var, bunu biliyoruz. Valbuena ile Marsilya'da beraber oynadık. Onunla oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Valbuena, kazanan bir ruha sahip. Gomis ile birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynuyor. Şu anda tek temennim, bu takımı şampiyon yapmak." ifadelerini kullandı.

Damien Comolli ise hücum hattı için önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Ayew, Cocu'nun takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Kendisi fit bir durumda çünkü takımıyla antrenmanlara çıkıyordu. Hazır bir şekilde geldiğinin altını çizmek istiyorum. Ayew, çok yönlü, birçok pozisyonda oynayan yetenekli ve enerjik bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek Andre Ayew, basın toplantısına babası Abedi Ayew ile katıldı.