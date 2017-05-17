"Ayıp olacak ama Almanya'yı seçtim"

Hoffenheim'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Demirbay'ın milli takım tercihindeki bilmece sürüyor.

Genç orta saha oyuncusu için sabah ortaya atılan iddialar, Kerem'in tercihini Almanya Milli Takımı'ndan yana kullandığı yönündeydi. Bir süre sonra Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye Milli Takımı forması giyeceğini açıkladı. Ancak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıklaması, kafalarda yeniden soru işaretleri uyandırdı.

17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümü nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Fatih Terim, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. "Karlsruhe Başkonssolosluğu bu sabah Kerem Demirbay'ı bekliyordu. Müracaat edecekti." diyen Terim, sözlerine "Löw'ün Türk asıllı oyuncuları kadrosuna isteği bizi mutlu ediyor. Kerem Demirbay Türk Milli Takımı'nda oynamak istedi. Ben bu gelişmelerden sonra resmi olarak Hoffenheim kulübüne davet yazısı gönderdim. Resmi siteden açıkladılar. Ancak sonra ne hikmetse Kerem'e davet gelme yazısını resmi siteden geri çektiler. Ümit ederim bizi seçer. Sanıyorum TFF konuyla ilgili açıklama yapacak." ifadeleriyle devam etti.



Demirbay yaptığı açıklamada, "İki tarafa da ayıp olacak ama son dakika kararımı değiştirdim ve Almanya Milli Takımı’nı seçtim. Almanya kadrosuna çağrılmak benim için onur. Haberi aldığımda kulaklarıma inanamadım. Almanya tarafından seçilmek bana sürpriz oldu. Son bir yılda kendimi çok geliştirerek bu noktaya geldim.” ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ise Kerem'i Konfederasyon Kupası kadrosuna dahil etti. Hoffenheim'da forma giyen Kerem, bir kaç gün önce Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak iletmişti.