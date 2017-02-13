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"Aynı performansı sergilemeliyiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Takım olarak son oynadığımız müsabakalarda ciddi bir yükselişimiz var. Hem oyunsal olarak hem de güç anlamında yukarı doğru tırmanıyoruz" diye konuştu

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
"Aynı performansı sergilemeliyiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son iki maçta başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Takım olarak son oynadığımız müsabakalarda ciddi bir yükselişimiz var. Hem oyunsal olarak hem de güç anlamında yukarı doğru tırmanıyoruz." dedi.

Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son iki maçta aldıkları puanların değerli olması için bundan sonraki müsabakalarda da takımın aynı performansı göstermesi gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "Son oynadığımız müsabakalarda ciddi bir yükselişimiz var. Hem oyunsal olarak hem de güç anlamında yukarı doğru tırmanıyoruz. Bu tabi iki maçlık bir periyottu. Lig uzun bir maraton, daha önümüzde oynayacağımız 14 maç var. Bu maçların önemli olması için bundan sonraki müsabakalarda da aynı performansı göstermemiz gerekir. Şu anda puan olarak beklediğimizin üzerinde gidiyoruz. Bu da bizim için hedef koyma açısından çok önemli. Yeni oyuncular da katıldı, yavaş yavaş takım olmaya, birlikte hareket etmeye başlıyoruz. Birlik ve beraberlik havasını yakalayabilirsek bundan sonraki süreçte çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Tek hedefimiz bu sezon Kayserispor'un ligde kalması, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağız." Ara vermeden cuma günü oynayacakları Bursaspor maçının hazırlıklarına başladıklarını belirten Yalçın, "Bursaspor güçlü bir takım, ligin yukarıda olan iyi takımlarından biri. Cuma günü bizi zor bir maç bekliyor. Maça 4-5 gün var. Bu süre zarfında futbolcularımızı iyi dinlendirip hafta sonuna en güçlü şekilde çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Puan almamız gereken maçlar başlıyor"
Sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Umut Bulut da takımlarının konumu itibarıyla kiminle oynadıklarının bir önemi olmadığını, her maçta puana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sezonun ikinci yarısına zor bir fikstürle başlamalarına rağmen iyi puanlar aldıklarını aktaran Umut Bulut, "Artık bizim esas puan almamız gereken maçlar bu hafta Bursaspor'la başlıyor. Bursaspor'dan sonra çok önemli Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçlarımız var. Bu müsabakalardan puan ya da puanlar alarak ligi istikrarlı bir şekilde en güzel yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.02.2017 17:39
Anahtar Kelimeler:
Umut BulutSpor Toto Süper LigSergen YalçınKayserisporFutbol
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