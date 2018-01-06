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"Ayrılacakların listesini verdim"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, devreyi kötü bitirmediklerini söyledi

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
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"Ayrılacakların listesini verdim"

Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, mor-sarılı ekibin Antalya'da yaptığı kampta açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ikinci yarının çok çetin geçeceğini belirterek, "İlk yarıyı 17 puanla, kötü bitirmedik. Takımı 1 puanda, sonuncu devraldık. İç sahadaki performansımız çok iyiydi. Deplasmanda istediğimiz sonuçları alamadık ama dış saha maçlarımız kolay değildi. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştık. Zaman zaman oyunlara ortak olduk ama istediğimiz sonuçları alamadık. Daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'da güzel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Buz, "İyi bir çalışma, konsantrasyon ve gereken takviyeleri yaptıktan sonra ikinci devreye kendi sahamızda oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçını kazanarak başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sonuçlar iyi sinyaller verdi"

İrfan Buz, ilk yarının son 5 haftasında 3 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "İlk yarının sonundaki sonuçlar ikinci yarı için iyi sinyaller verdi. Maksimum puanı toplamak zorundaydık. İkinci yarı daha da fazla puan almamız gerekiyor. İçeride iyi performansı devam ettirip, deplasmanda da üzerine koyarsak iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. Devre arası transfer döneminde kadrosuna Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ı katan başkent temsilcisinin teknik direktörü, "Sezonun ilk yarısında Muhammed Bayır ile Mehmet Güven'den yararlanamamıştık. İki futbolcumuzu kadroya kattık. Takviyelerimiz olacak ama transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Zor da olsa nokta transferler yapmak gerek. İnşallah bunları da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdan ayrılacak oyuncuların da olacağına değinen Buz, "Takımdan ayrılacaklarla ilgili listeyi yönetimimize verdik. İstişare içinde bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporOsmanlısporİrfan BuzFutbol
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