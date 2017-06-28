Ayrılık yakın! İlk ciddi talibi çıktı

ESPN'in haberine göre 2018'den itibaren MLS'te mücadele edecek olan Los Angeles FC, Sneijder ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmak üzere. ABD ekibinin Sneijder'e yıllık 3.5 milyon Dolar'lık bir teklif sunduğu belirtiliyor.



MLS'te sezon Mart 2018'de açılacak. Sneijder'in sezonun ilk yarısını Galatasaray 'da geçirip yeni yıldan itibaren Los Angeles FC'nin formasını giyebileceği kaydedildi. Los Angeles FC'nin bir diğer hedefi de Zlatan Ibrahimovic'ti. Ama yıldız oyuncunun ocak ayına kadar oynamayacak olması sonrası Sneijder seçeneği ön plana çıktı. Henüz Galatasaray'ın sezon öncesi kampına dahil olmayan Hollandalı oyuncu için İtalya'dan da bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.