Ayrılırsa 400 milyon kazandıracak

Son günlerde vergi kaçırdığı iddia edilen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun bu yaz Real Madrid'den ayrılacağı konuşuluyor. Real Madrid ise ayrılması halinde Cristiano Ronaldo'nun kulübe en az 400 milyon euro kazandırmasını bekliyor.
Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde 2009 yılından bu yana 1 milyar euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Real Madrid sözleşmedeki bu bedele diğer kulüplerin yıldız futbolcu ile ilgilenmesini engellemek amacı ile yer vermişti. Real Madrid cephesinde sessizlik hakim ve kulüp Konfederasyon Kupası'nın ardından Cristiano Ronaldo ile oturup anlaşabileceğini umuyor. Ancak yine de Madrid temsilcisi 200 milyon euro değerinde gelebilecek bir teklife de sıcak bakıyor. Manchester United ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği Ronaldo için Çin Süper Lig ekiplerinin de devreye girmesi bekleniyor. Cristiano Ronaldo'nun, Real Madrid ile 2021 yılında sona erecek, yıllık 50 milyon euro'yu bulan sözleşmesi mevcut. Ronaldo'nun ayrılması durumunda Real Madrid 400 milyon euro kar edecek.