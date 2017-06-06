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"Ayrılmak istediğimizi G.Saray'a söyledik"

Sinan Gümüş, Galatasaray yönetiminden gitmek için izin istedi

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"Ayrılmak istediğimizi G.Saray'a söyledik"

Galatasaray'da yedek kalmaktan şikayetçi olan golcü oyuncu Sinan Gümüş'ün Benfica ile anlaşması an meselesi.

23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan yaptığı açıklamada "Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi Galatasaray Kulübüne bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor" şeklinde konuştu. Sinan Gümüş 3 yıl önce Stuttgart'tan bedelsiz geldiği Galatasaray'dan ayrılması durumunda Benfica'dan sarı kırmızılı kulübün kasasına 3.5 milyon euro civarında bir rakam girecek.
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