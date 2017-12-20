Aysal yok, Cengiz var

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi adı başkan adayları arasında gösterilen Ünal Aysal, böyle bir düşüncesinin olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, "Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim." ifadelerini kullandı. Aysal, kendisini tekrar başkan görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Galatasaray’dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

CENGİZ, GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY!

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak olan seçim öncesi Mustafa Cengiz, başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Fanatik'e konuşan İş Adamı Mustafa Cengiz, Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı. Dursun Özbek'ten teklif gelmesi durumunda kabul etmeyeceğini belirten Mustafa Cengiz, "Adaylığım Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Artık geri dönüşü yok. Dursun Özbek ile problemim yok ama kendisinden teklif gelirse yönetimine girmeyeceğim. İsterse tesislerden sorumlu yönetici yapabilirim" dedi.

"Dünya kulübü olacağız"

Birkaç gün içinde listenin netleşeceğini belirten Cengiz, "Herkesin içi rahat olsun. Perşembe gününe kadar listemiz netleşecek. Camianın önemli isimleri listemizde olacak. 2-3 yıl içinde Galatasaray'ı dünya kulübü yapacağız. Projelerimiz hazır. Hepsini açıklayacağız" dedi.

"Fatih Terim'i getireceğim'"

Adaylığını belirten Mustafa Cengiz, ilk seçim vaadini de verdi. Cengiz, başkan olması durumunda Galatasaray'ın başına Fatih Terim'i getireceğini açıkladı.

Mustafa Cengiz kimdir?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, üniversitede Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Merkez Birliği (Köy-Koop) dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak görev yaptı. Daha sonra TANSA (Tanzim Satışlar) Genel Müdürü oldu. 28 yaşında genel müdür olan Mustafa Cengiz, o dönem kamunun en genç genel müdürü oldu. TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı görevinde bulundu. İTO petrol meslek komitelerinde ise sektör temsilciliği yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olan Mustafa Cengiz, tüzüğün bugünkü koşullara uyumu konusunda Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiştir. Mustafa Cengiz, iler seviye İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.