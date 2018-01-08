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Aytaç kendini kanıtlamak istiyor

Malatyasporlu futbolcu Aytaç Kara, "Şu an tüm bedenim ve kalbimle bu takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tek düşüncem sadece Yeni Malatyaspor" şeklinde konuştu

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:28
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Aytaç kendini kanıtlamak istiyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, kendisini yeniden kanıtlamak için Malatya temsilcisine transfer olduğunu söyledi.

Aytaç, sarı-siyahlı ekibin devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor'a katkı sağlamak istediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzonspor'dan sonra daha fazla forma şansı bulup kendimi tekrar kanıtlamak için Malatya'ya geldim. Oynayabildiğim bütün maçlarda sahaya çıkmak için buradayım." diye konuştu. Sezon sonunda Trabzonspor'a dönüp dönmeyeceği konusundaki soru üzerine Aytaç, "Hedeflerim her zaman var. Takımım için sahada elimden gelen her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Oynadığım bütün maçlarda böyle olacak. Bu benim karakterim. Gelecek planınızın olması lazım ama şu an tüm bedenim ve kalbimle bu takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tek düşüncem sadece Yeni Malatyaspor. Lig bitince ailem ve menajerimle oturup kararımızı veririz." ifadelerini kullandı.

Aytaç, daha önce formasını giydiği A Milli Takım'a yeniden gitmenin hedefleri arasında olduğuna değinerek, "Eskişehirspor'da 20 yaşımda A Milli Takım'a gitmiştim. O zaman milli takıma gitmek zordu ve zoru başarmıştım. Milli takıma seçilmek artık biraz daha kolay. Elimden gelen mücadeleyi her zaman yapacağım. O zaman zor olan şeyi başarmıştım, şimdi de başarabilirim. Kendime güveniyorum. Bir gün milli takıma gideceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Son 7-8 hafta iyi oynadık"

Aytaç Kara, Süper Lig'e alışma sürecini atlattıktan sonra ilk yarının son 7-8 haftasında iyi oynadıklarını söyledi. Süper Lig'in zorlu olduğunu aktaran Aytaç, "Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım. Bu lige alışmak kolay değil. İlk zamanlar uyum sürecindeydik. Yavaş yavaş alıştık. Son 7-8 haftada iyi mücadele edip iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı alışma süreciydi. İnşallah ikinci yarı daha farklı şekilde devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-siyahlı futbolcu, hedeflerinin ilk yarıdaki performansın üzerine çıkmak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Ligin ilk yarısının sonunda bulunduğumuz yere puan olarak bakmıyorum. Takım iyi olduğu sürece elbet bir gün çıkış yakalar. 'Şu puana ulaşıp kendimizi kurtaralım' diye asla düşünmem. Arkadaşlarımla konuştuğumuzda da hep iyi olmamız gerektiğini söylerim. Önemli olan şımarmadan ilk yarıdaki performansımızın üstüne koyup ikinci yarıda devam etmek."

Ligin ilk yarısında iç sahada yaptıkları Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında iyi mücadele ettiklerini anlatan Aytaç, "O maçlarda arkadaşlarımızın hepsi 2-3 kişilik oynadı. Beşiktaş maçında çok pozisyon kaçırdık ve rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray maçında kalemize sadece 2 şut geldi. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik bizim açımızdan güzel oldu. Saha içinde iyi mücadele edersek yenemeyeceğimiz takım yok." şeklinde konuştu.

"Eskişehirspor'un durumuna üzülüyorum"

Aytaç Kara, kariyerinde önemli yere sahip olan TFF 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'un maddi sorunlar yaşamasına üzüldüğünü dile getirdi. Maddi açıdan sıkıntılı dönemler geçiren Eskişehirspor'un durumunu değerlendiren Aytaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskişehirspor, çok büyük bir camia. Anadolu'nun büyük takımlarından biridir. Benim oynadığım dönemde çok önemli ve kaliteli futbolcular vardı. Alper Potuk, Tarık Çamdal, Veysel Sarı, Erkan Zengin ve benim gibi çok büyük bonservisle giden oyuncular oldu. Eskişehirspor'un zor durumda olmasına sadece ben değil bu arkadaşlarım da çok üzülüyor. Kulübün bu durumda olmasına inanamıyorum. O kadar bonservis bedelleri, paralar bir anda nereye kayboldu, nereye gitti? Bu herkes için bir soru işareti. Bilmediğim için fazla yorum yapmak istemiyorum."

"Cenk Tosun, bizler için güzel bir örnek"

Aytaç, İngiltere'nin Everton takımına Türkiye'den rekor bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncu Cenk Tosun'un Türk futbolculara örnek olması gerektiğini belirtti. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu, Cenk'in başarısının tesadüf olmadığını anlatarak, "Bizler için güzel bir örnek. Bütün Türk kardeşlerim, arkadaşlarım bunu görüyor. Herkesin örnek alması lazım. Kendisi zoru başardı. Kaliteli bir futbolcu. Allah yardımcısı olsun." diye konuştu. Yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili görüşlerini aktaran Aytaç Kara, "Yabancı oyuncu sınırı tartışılıyor ama bizim takım en fazla Türk futbolcunun oynadığı ekiplerden biri. Demek ki kaliteli olunca Türkler sahada olabiliyor. Benim hiçbir zaman öyle bir sıkıntım yok. İyi futbolcu kendini her zaman belli eder. Bence yabancı sınırı A Milli Takım ile ilgili bir sorun değil." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 08.01.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigFutbolEvkur Yeni MalatyasporAytaç Kara
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