Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Az bütçeyle gelen başarı

Süper Lig’de Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, az bütçeyle büyük işler başarıyor.

03 Şubat 2017 Cuma 13:02
Az bütçeyle gelen başarı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, az bütçeyle büyük işler başarıyor.

Bu sezon Süper Lig’e güzel bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, kadro değeri bakımından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde olsa da gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakmayı bildi. Ligde 19 hafta geride kalırken, Medipol Başakşehir 42 puanla 44 puanlı lider Beşiktaş’ın arkasında zirve takibini sürdürüyor.

KADRO DEĞERİ 59,65 MİLYON EURO
Bu sezon ligde şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasına girmeyi başaran turuncu-lacivertli ekip, transfermarkt verilerine göre 59,65 milyon Euro’luk kadro değeriyle üç büyüklerin ardından ligde en pahalı dördüncü takım konumunda. Kadro değeri bakımından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yaklaşık 2 kat gerisinde bulunan İstanbul ekibi, gösterdiği performansla ligin devlerini de geride bırakmış oldu. Turuncu-lacivertliler, 100,18 milyon Euro değere sahip Galatasaray’ın 3 puan, 142,55 milyon Euro ile ligin en değerli takımı konumunda bulunan Fenerbahçe’nin ise 7 puan önünde yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR’İN EN DEĞERLİSİ VİSCA
Medipol Başakşehir’de değeri en yüksek oyuncu ise 8,5 milyon Euro ile Bosnalı futbolcu Edin Visca. Bu oyuncuyu 7,5 milyon Euro değerle Volkan Babacan izlerken, Mahmut Tekdemir ve Epureanu da 4,5 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Başakşehir’in en yakın takipçisi Galatasaray’da takımın en değerli oyuncu 14 milyon Euro ile Fernando Muslera olurken, sarı-lacivertlilerde ise Jermain Lens, 12 milyon Euro’luk fiyatıyla takımın en pahalısı durumunda. Lider Beşiktaş’ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup da, 12,5 milyon Euro değeriyle dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol Başakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim