Az kalsın City'ye gidiyormuş!

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi'nin 2016 yazında Katalan devinden ayrılarak, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye gitmek istediği iddia edildi.



Barça'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo 'nun haberine göre, Arjantin formasıyla Copa America finalini Şili'ye kaybettikten sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Messi, aynı günler içerisinde Barcelona'dan ayrılmak istediğini de yönetime iletti. Şili maçındaki penaltı atışlarında hedefi bulamayan Messi, turnuvanın ardından gözyaşlarına hakim olamamış ve kendini suçlamıştı. Finalden günler sonra bir de İspanya 'daki vergi davasından hüküm giyen Messi, bu ruh haliyle birlikte, altyapısından yetiştiği Barcelona'yı bırakmak istedi.

SUAREZ İKNA ETTİ

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye gitmeyi düşünen Arjantinli efsaneyi ikna eden isim ise takım arkadaşı Luis Suarez oldu. Suarez, Messi'yi sakinleştirdi ve kararından vazgeçirdi. Barcelona, mevcut sözleşmesi 2018'de sona eren Lionel Messi ile yeni bir kontrat imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.