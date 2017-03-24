"Az kalsın Real Madrid'e gidiyordum"

Altyapısında futbola başladığı Roma'da halen forma giyen ve yıllarını İtalyan devine veren 40 yaşındaki Francesco Totti, gelecekle ilgili planlarını anlattı. Canale 5'e konuşan efsane, "Önümde üç seçenek var. Burada futbol kariyerime devam etmek, Roma'da yönetici olmak ya da futbol dışında başka şeyler yapmak. Teknik adam olmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ayrıca futbolcu menajeri de olabilirim. Futboldan biraz anlıyorum. Aslında kararımı verdim fakat bunun için Mayıs, Haziran aylarını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Bir itirafta da bulunan 40'lık efsane, Real Madrid'in eşiğinden döndüğünü belirterek, "Yıllar önce Real Madrid'e transfer olmak üzereydim. Transfer olmaya çok yakındım ve düşünüp taşındım. Sonrasında burada kaldım. Brezilyalı Ronaldo ile oynayıp Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdim. Fakat Roma'da kaldığım için asla pişman değilim" şeklinde konuştu.