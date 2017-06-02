"Az oynamak içimi acıtıyor"

Son 2 yılda hem Leicester City'de hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Doğan Gündoğdu'ya açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir sezon geçirdik"

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'a yeni sezonda kupa kazanma hedefiyle başladıklarını aktaran Gökhan İnler, "Sonunda da bunu başarabildik. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde güzel bir sezon geçirdik. Kupada da daha iyi olabilirdik anca evimizde Fenerbahçe'ye yenildik. Genel olarak takım adına iyi bir iş çıkardık" diye konuştu.

"Galatasaray ve Napoli maçlarında oynamak istedim"

Tecrübeli orta saha, "Leicester City'den sonraki hedefim Beşiktaş'tı" diyerek şöyle devam etti: "Ben bu takımı küçüklükten beri kalbimde taşıyorum. Burada geldiğim için çok mutluyum. Ancak kendimi göstermem lazımdı. Sezon başında gayet iyi hazırlandım. Hoca da beni gelir gelmez maçta oynattı. Ancak maalesef Akhisar maçında sakatlık yaşadım. Sakatlığım uzun sürdü. Galatasaray ve Napoli maçlarında oynamak istedim, çünkü formdaydım. Ancak yine o sakatlığımı 1 ya da 2 ay boyunca hissettim, iyileşemedim."

"Onlarla bu takımda olmak beni mutlu ediyor"

Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in, "Gökhan İnler yeterince süre alamadı ve bu sebepten dolayı üzgünüz" şeklinde yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Gökhan İnler, "Tabii ki bu konuşmalar çok pozitif. Ben takım oyuncusuyum. Futbolcular olsun, takım olsun, başkan olsun, taraftar olsun ben herkese saygı duyuyorum. Onu da alıyorum. Pozitif görüyorum. Onlarla hiç problemim yok. Onlarla bu takımda olmak beni mutlu ediyor. Futbolda 11 kişi oynamak istiyor ve herkes oynamak istiyor. Ben de istiyorum. Sonuçta buna antrenör karar veriyor ve saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Küçük bir takım değiliz"

Gökhan İnler, eski takımı Napoli ile oynanacak maçlar öncesi eski takım arkadaşlarıyla konuştuğunu dile getirerek, "Maçtan sonra da arkadaşlarımla konuştum. Orada Napoli'ye karşı önemli bir galibiyet aldık. Onları o sahada yenmek çok zor. Yine de başardık çünkü takımla beraber o hedefe kilitlendik ve sonunda 3 puan geldi. Maçtan önce ya da sonra Sarri ve oyuncularla da konuştum. Onlar Beşiktaş'tan, stattan ve camiamızdan çok memnun kaldılar. Küçük bir takım değiliz yani bunu söyleyeyim" dedi.

"Maalesef büyük bir darbe yedik ve öyle de elendik"

Dinamo Kiev karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet hakkında Gökhan İnler, "Bu en önemli maçta bir şey yapamadık" diyerek şöyle devam etti: "Maalesef büyük bir darbe yedik ve öyle de elendik. Ancak futbolda şöyle güzel bir durum var. 3 ve 4 günde bir maç oynarsan, konsantrasyonunu ona çeviriyorsun ve daha iyisini yapmaya çalışıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de her şeyimizi vererek o kupayı kaldırmak istedik ama maalesef olmadı. İyi de maçlar çıkardık. Bence çok iyi bir performans gösterdik ancak daha da iyisini yapabilirdik. Önümüzdeki yıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak. Bakacağız tabi ki grupta hangi takımlar çıkacak bize. Kim Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa o takım iyi oynamalı."

"İçimi acıtıyor"

Takımda az süre alıyor olmasının kendisi adına takımdan ayrılmak için bir sebep olup olmayacağının sorulması üzerine Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, "Ben kaçmayı sevmiyorum. Ben öyle bir futbolcuyum. Çünkü bir hedefim var benim. Kariyerim hep öyleydi, kimse bana kariyerimi hediye etmedi. Leicester ve burada az oynamak benim içimi acıtıyor ama ben bir takım oyuncusuyum. Oynamak istiyorum her zaman. Ancak sonuçta hocamız karar veriyor. İlk geldiğimde uyum sorunu da yaşadım açıkçası ama isteğin inşallah uzun vadede Beşiktaş'ta oynarım" ifadelerini kullandı.