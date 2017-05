Aziz Yıldırım’dan taraftara çağrı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Tüm taraftarlarımızı, başta Medipol Başakşehir maçı olmak üzere evimizde oynayacağımız tüm maçlarda stadımızı doldurmaya davet ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Dergisi’nin mayıs sayısı için yazı yazan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basketbol takımından futbol takımına kadar birçok konuyla ilgili görüş bildirdi. Aziz Yıldırım’ın yazısı şu şekilde: "Büyük Fenerbahçe Taraftarı, Keyifle geride bıraktığımız Nisan ayı, geniş bir zamana yayılan mesai yelpazesi sonucunda kurulan ve sporcusundan malzemecisine, birçok paydaşın değerli emeğini içeren takımlarımızın yarıştıkları çeşitli kulvarlardaki başarılarıyla tarihteki yerini aldı.

Türk Basketbolu’nun gururu, camiamızın övünç kaynağı Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan’ın köklü takımlarından Avrupa Basketbolu’nun sembol ismi Panathinakos’u, ilk iki maçı deplasman olmak üzere 3-0’lık bir seri ile turnuva dışına iterken, üst üste 3. kez Final Four’a katılma başarısı göstermiş ve kendi içerisinde birçok rekoru barındıran seriyi unutulmaz kılarak Fenerbahçe taraftarlarını gururlandırmıştır. Çok uzun süredir başarısını katlayarak ilerleyen, gerek yatırımlarıyla, gerekse altyapı çalışmalarıyla yükseliş ivmesini devam ettiren takımımız, camiamızın Mayıs ayında şüphesiz en önemli heyecan konusu olacaktır. Dilerim ki, geçen yıl çok küçük nüanslarla elimizden kaçan Euroleague Şampiyonluğu bu yıl bizim olsun ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı bizleri sevinç gözyaşlarına boğsun. Başta, Başantrenörümüz Zeljko Obradovic ve ekibi olmak üzere tüm takımımıza güveniyor, kendilerinin hem ülkemizi hem camiamızı gururlandıracağına yürekten inanıyoruz.

TARAFTARA ÇAĞRI

Şüphesiz ki, bir spor kulübü için en önemli başarı kıstası, Mayıs ayına her branş için zirve hedefleriyle girebilmek, bu hedeflere emin adımlarla yürüyebilmek, finaller ayında finalin içinde yer alabilmektir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hemen her yıl artık olağan hale gelen sportif durumunun özeti tam olarak budur. Erkek Basketbol Takımımızın göstermiş olduğu performansın yanı sıra, her ne kadar futbol takımımız hak ettiği yerlerde olmasa da, önümüzdeki yıl Avrupa arenasında yer alabilmek için mücadele ettiği Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir’e karşı deplasmanda elde etmiş olduğu sonuç, tur için umut verici olmuştur. 2. maçı evimizde oynayacağımızı düşündüğümüzde, büyük Fenerbahçe taraftarına her zaman olduğu gibi tarihi sorumluluklar düşmektedir. Deplasmanda oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında mücadeleyi bırakmayarak son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı hanemize yazdıran futbol takımımızın, evimizde oynayacağımız tüm maçlarda arkasında olmak ve tribünleri doldurmak artık tarihi bir sorumluluk ve gerekliliktir. Zira Fenerbahçe’nin Fenerbahçe taraftarlarından daha değerli bir şeyi yoktur ve bu yıl taraftarlarımızın tribünleri doldurduğu büyük maçlarda ortaya çıkan başarılı sonuçlar istatistiki olarak da ortadadır. Bu sebeple, tüm taraftarlarımızı, başta Medipol Başakşehir maçı olmak üzere evimizde oynayacağımız tüm maçlarda stadımızı doldurmaya davet ediyorum.

Kadın Basketbol Takımımız, FIBA Kadınlar Euroleague’in değişmez finalistlerinden biri olma misyonunu bu yıl da sürdürmesi, kulübümüzün bir diğer önemli kazanımlarındandır. Her ne kadar finalde kupayı kaybetmiş olsak da, bu seviyelerde sürekli olarak yarışmak, “Finalist Takım” geleneğini kazanmak uzun yıllar alan bir süreçtir ve Kadın Basketbol Takımımız bu kazanımı elde etmiştir. Beklentimiz, bir sonraki yılda FIBA Kadınlar Euroleague Kupası’nın kulübümüze gelmesidir. Bununla birlikte Kadın Voleybol Takımımız, ligde önemli bir mücadele göstererek Eczacıbaşı’nı elemiş ve finale kadar gelmiştir. Play-Off final serisinde Galatasaray’ı yenerek şampiyon olacaklarına inanıyor; takımımıza başarılar diliyorum.

"BU SÜREÇ, BİRÇOK PARAMETRENİN VE DEĞİŞKENİN YER ALDIĞI ZORLU BİR SÜREÇTİR"

Sevgili taraftarlarımız, hepinizin malumu olduğu üzere, Kulübümüzün uğradığı haksız muameleler nedeniyle yıllardır meşgul olduğu hukuki mücadeleler, zamanımızın önemli bir bölümünü işgal ederken, sportif başarıların yanında, geleceği, güçlü mali temellere oturtmak tarihi bir sorumluluktur ve bunun için verdiğimiz mücadele ayrıca devam etmektedir. Bu mücadelenin bir sonucu olarak, 2011 yılında büyük özverilerle Düzce’de inşa ettiğimiz Fenerbahçe Spor Kulübü Resort ve Topuk Yaylası Tesisleri’nin tapusu, bedeli karşılığında kulübümüze kazandırılmıştır. Bu süreç, birçok parametrenin ve değişkenin yer aldığı zorlu bir süreçtir ve dünya genelinde birçok spor kulübünün yaşadığı mali problemler ortadayken, kulübümüzün Düzce’deki tesislerimiz gibi bir tesisin tapusuna sahip olması, maddi ve manevi açıdan tarifi zor bir önem taşımaktadır.

Değerli Fenerbahçeliler, Mayıs ayında, bizlere aydınlık bir Türkiye armağan eden, Milli Mücadele’nin başlangıcında mihenk taşı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacağız. 98. yılını kutlayacağımız bu anlamlı gün için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ulusumuzun bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Finallerle meşgul olacağımız Mayıs ayında, siz değerli taraftarlarımızın her zamanki gibi takımlarımızın yanında en önemli itici güç olarak yer alacağının özgüveni ve mutluluğuyla, hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum."