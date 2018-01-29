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Ba geliyor, Jahovic gidiyor

Demba Ba ile bu hafta içi sözleşme imzalayacak Göztepe, takımın gol yükünü çeken Jahovic ile de yolları ayırma kararı aldı

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:24
Ba geliyor, Jahovic gidiyor

Yıldız oyuncu Demba Ba ile bu hafta içi sözleşme imzalayacak Göztepe, takımın gol yükünü çeken Jahovic ile de yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig’de Kayserispor’dan 1 puan alan Göztepe’de takımın en önemli gol silahı Adis Jahovic defteri kapanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için bir türlü anlaşma sağlayamadığı Makedon futbolcuyu satma kararı aldı. Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor’un resmen teklifte bulunduğu Jahovic’le yola devam etmeyi düşünmeyen İzmir ekibinin, oyuncu için yaklaşık 2 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi. Demba Ba ile prensip anlaşmasına varan yönetimin, yıldız futbolcuya bu hafta içi imza attırması, Jahovic ile de yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Göztepe’de attığı 14 golle bu sezonun en skorer ismi olan Jahovic’in de Alanyaspor’un 1 milyon euro teklifine sıcak baktığı, sarı-kırmızılı yönetimin ise 2 kulüple de masaya oturacağı ifade edildi.

İHA

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