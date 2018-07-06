Badji sözünü tuttu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji, birçok takımdan transfer teklifi almasına karşın yeşil-beyazlı yöneticilere söz verdiği için Bursaspor'u tercih ettiğini söyledi.

Sabah saatlerinde menajeriyle kente gelen Badji, Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Badji, hastane girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bursa'nın büyük bir şehir, Bursaspor'un da büyük bir kulüp olduğunu belirten Badji, "Hedefim, takımla kampa katılmak ve kampta iyi şeyler yapmak. Kulüp ve hoca bana güvendiği için kendimi de göstereceğim." dedi. Türkiye'ye 2015 yılında geldiği için Bursaspor'u iyi tanıdığını vurgulayan Badji, "Bursaspor'un bir geçmişi var. Belki geçen sezon kötü zamanlar oldu ama büyük bir takım. Önümüze bakmamız lazım." diye konuştu.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın Sivasspor'da başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Badji, deneyimli teknik adamın aynı başarıyı Bursa'da göstereceğine inandığını ifade etti. Senegalli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'deki birçok kulüpten daha transfer teklifi aldığını ancak Bursaspor'u tercih ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Birçok takımdan transfer teklifi aldım ancak ben sözümün eriyim ve söz verdiğim için de buradayım. Sezon bittiğinde Bursasporlu yöneticilerle bir görüşmem oldu. Yöneticiler bana saygı duydu. Onlar benim arkamdaydı. Her şey para değil. Bursa'da oynamak benim için daha mutluluk verir."

Yeşil-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahseden Badji, onlarla birlikte olmanın kendisine güç katacağına inandığını sözlerine ekledi. Badji'nin bugün takımın Afyonkarahisar kampına katılacağı ve akşam yapılacak antrenmana çıkacağı bildirildi.