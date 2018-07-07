Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672

Bakkal, Emre'yi satışa çıkardı

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Emre Akbaba'yı alan takımın kazanacağını ifade etti

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:42
Bakkal, Emre'yi satışa çıkardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, futbolcusu Emre Akbaba hakkındaki transfer iddialarına ilişkin, "Bilindiğiz gibi bütün takımlar istiyor. Kulüp de gitmesinden yana. Şu ana kadar olan bir şey yok. Kaldığı sürece de kullanacağım. Emre'yi alan takım kazanır." dedi.

Antalya temsilcisi, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Deivson Rogerio da Silva (Bobo) ile anlaşmaya varan, Djalma Campos ve Wanderson Baiano'nun yanı sıra iki de yerli oyuncuyu kadrosuna katan Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'in zirvesine oynayan bir takım olmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Mesut Bakkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum kampının iyi geçtiğini ve tesisleri beğendiğini söyledi.

Bobo, Erzurum kampına katılacak

Kadroyu koruyup üzerine de 5 iyi transfer yaptıklarını belirten Bakkal, "Göreve geldikten sonra 11 maçta sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olduk. Bunun dışında iyi futbol oynayan, seyirciyi tribüne çeken bir Alanyaspor vardı. Ben de o kadroya sahip çıktım, kendilerine 'Size güveniyorum' dedim. Bunların da üzerine transferler yaptık. Bobo'yu da aldık. O da pazartesi günü geliyor." diye konuştu.

Bakkal, takımda her şeyin yolunda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu pozitif ortamda sezona inşallah iyi başlarız. Eski sıkıntıları yaşayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum, öyle bir düşüncemiz yok. Hedefli bir takım yaratmak, daha yukarılara oynamak en büyük dileğimiz. Hem şehir hem kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuları yetenekli bir grup olarak iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz. Her maçı kazanan bir takım hüviyetine devam etmek en büyük arzum. Yaptığımız transferler uyum sağladı. Hazır bir kadromuz vardı. Eksik yerleri tamamladık, çok fazla oynama yapmadık."

Emre, antrenmanlara devam ediyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra çok sayıda takımla adı transferde anılan futbolcusu Emre Akbaba'nın durumunu değerlendiren Bakkal, şu değerlendirmede bulundu: "Bilindiği gibi bütün kulüpler istiyor. Kulüp de gitmesinden yana. Şu ana kadar olan bir şey yok. Kaldığı sürece de kullanacağım. Emre'yi alan takım kazanır. Değerini bulduğu zaman verilecek. Şu anda inanılmaz derecede düzgün ve karakterli bir şekilde antrenmanlara devam ediyor."

AA

Son Güncelleme: 07.07.2018 14:46
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMesut BakkalErzurumEmre AkbabaBobo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esteban özür diledi
Esteban özür diledi
Kucka ayrılmayı düşünmüyor
Kucka ayrılmayı düşünmüyor
Galatasaray, Turgay Şeren'i unutmadı
Galatasaray, Turgay Şeren'i unutmadı
Sheidaev çalışmalara başlıyor
Sheidaev çalışmalara başlıyor
Hatayspor, kalıcı olmak istiyor
Hatayspor, kalıcı olmak istiyor
Adem kaburgasını kırdı
Adem kaburgasını kırdı
Elazığspor'da transfer krizi
Elazığspor'da transfer krizi
Serdar Özkan geri döndü
Serdar Özkan geri döndü
Terim'den ilk mesaj
Terim'den ilk mesaj
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim