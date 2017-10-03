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Bale ödülü bu sene kaptırdı

Galler'de yılın oyuncusu ödülünü, daha önce üst üste 4 kez bu unvana layık görülen Real Madridli Gareth Bale'i geçen Readingli Chris Gunter kazandı

03 Ekim 2017 Salı 14:30
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Bale ödülü bu sene kaptırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Chris Gunter, Real Madridli Gareth Bale'i geçerek ülkesi Galler'de 2017 yılının oyuncusu seçildi.

Galler Futbol Federasyonunun düzenlediği törende yılın oyuncusu ödülü, Reading'de forma giyen 28 yaşındaki Chris Gunter'e verildi. Galler'deki son 4 organizasyonun tümünde rakiplerini geçen ve bunu başaran tek futbolcu konumundaki Real Madridli Bale ise bu yıl ödüle layık görülmedi. Büyük ödülü kazanamayan 28 yaşındaki Bale, oyuncular tarafından düzenlenen anket ile verilen yılın futbolcusu ödülüne sahip oldu. Yıldız oyuncu, geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid'de yalnızca 19 lig maçında forma giyebilmişti.

AA

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:50
Anahtar Kelimeler:
Real MadridReadingGareth BaleGallerChris Gunter
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